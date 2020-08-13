Председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей призывает одуматься и остановиться

Как такое могло произойти в Беларуси? Сегодня этим вопросом задаются многие. Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, мама пятерых детей, бабушка шестерых внуков и прабабушка призывает всех нас одуматься и остановиться.



Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "Выходя на эти страшные митинги, я понимаю, на митинге каждый может высказывать свое отношение ко всему - это ж никому не запрещено, но зачем все ломать, бить и крошить. Как посмотришь, что творится утром, как там происходило это бойнище -все поломано, все переломано. Сколько это стоило труда людям все это создать, сделать, потом прийти к такому. Сердце болит за все. За детей, что они попадают в такой круговорот. Я как мать могу сказать и за то, что все бьется, ломается, уничтожается, где вложен труд тех же людей, которые туда приходят, поэтому я считаю, что нужно всем одуматься со всех сторон. Одуматься и прийти к какому-то общему знаменателю. Хотите выходить, пожалуйста, выходите, стойте с цветами. Даже красиво, когда девушки с цветами стоят, ради бога, но чтобы это не превращалась в бойню".



