Председатель Белорусской федерации легкой атлетики и директор стадиона "Динамо" поздравили ребят из детдома № 7 "Семь Я"

Бодро, весело и со спортивным задором поздравили сегодня с зимними праздниками ребят из столичного детского дома № 7" под названием "Семь Я". Мальчики и девчонки шустро катались на коньках, падали и смеялись вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, а также другими сказочными персонажами на мобильном катке. Локация установлена на стадионе "Динамо". Такая встреча по-спортивному в этой компании уже стала традицией. Ребятам желали счастья, успехов и, конечно, дарили подарки. Презенты от главы Федерации легкой атлетики Ивана Тихона, представителей клуба - чемпиона нашей страны по футболу (минского "Динамо"), а также руководства самой арены.