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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики и директор стадиона "Динамо" поздравили ребят из детдома № 7 "Семь Я"
Подарки от представителей Федерации легкой атлетики и стадиона "Динамо" получили ребят из столичного детского дома № 7.
Бодро, весело и со спортивным задором поздравили сегодня с зимними праздниками ребят из столичного детского дома № 7" под названием "Семь Я". Мальчики и девчонки шустро катались на коньках, падали и смеялись вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, а также другими сказочными персонажами на мобильном катке. Локация установлена на стадионе "Динамо". Такая встреча по-спортивному в этой компании уже стала традицией. Ребятам желали счастья, успехов и, конечно, дарили подарки. Презенты от главы Федерации легкой атлетики Ивана Тихона, представителей клуба - чемпиона нашей страны по футболу (минского "Динамо"), а также руководства самой арены.
Мы должны помнить, что дети ждут чуда. Поэтому мы встречаемся с ними, дарим им радостные эмоции.
Александр Бут-Гусаим, гендиректор Национального олимпийского стадиона "Динамо": Ежегодно приезжаем к детям либо приглашаем сюда, чтобы поздравить, приобщить к спорту. Будем очень рады, если это будут игроки или спортсмены легкой атлетики, футбола или просто болельщики.
За год у этих ребят произошло много всего интересного. Своими маленькими победами девчонки и мальчишки с удовольствием делились, не раз вспоминая, что Новый год для них особенный волшебный праздник.
В подарок ребята получили настоящие чемпионские полотенца от футбольного "Динамо", а также необходимую бытовую технику от Федерации легкой атлетики и национального стадиона.
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