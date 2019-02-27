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Председатель Белтелерадиокомпании встретился с молодыми журналистами Могилевского университета

Белтелерадиокомпания открытадля талантливых и креативных журналистов. И одной из тенденций предстоящих сезонов станет наполнение контента молодежными программами, в том числе развлекательного характера. Рассматривается возможностьстарта проектов по примеру "Голоса" либо "X-фактора". Об этом шла речь во время встречи Председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта с молодыми журналистами и преподавателями Могилевского государственного университета. К слову, здесь уже не первый год работает свое студенческое телевидение. Состоялся разговор и о том, как устроено большое телевидение.


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Иван Эйсмонт посетил и обновленный музей МГУ, где представлены история становления вуза и биографии известных преподавателей и выпускников. Среди них и Президент Беларуси.

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