Председатель Белтелерадиокомпании встретился с молодыми журналистами Могилевского университета

Белтелерадиокомпания открытадля талантливых и креативных журналистов. И одной из тенденций предстоящих сезонов станет наполнение контента молодежными программами, в том числе развлекательного характера. Рассматривается возможностьстарта проектов по примеру "Голоса" либо "X-фактора". Об этом шла речь во время встречи Председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта с молодыми журналистами и преподавателями Могилевского государственного университета. К слову, здесь уже не первый год работает свое студенческое телевидение. Состоялся разговор и о том, как устроено большое телевидение.

