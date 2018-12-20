Председатель Белтелерадиокомпании встретился с учениками Луцковлянской средней школы

Сегодня в рамках "Школы активного гражданина" с учениками Луцковлянской средней школы Гродненского района встретился Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Для руководителя медиахолдинга сегодняшняя встреча особенная, именно в этом учебном заведении прошли и его школьные годы. Так что общих тем для разговора нашлось немало.

Среди тем, которые обсуждались на встрече, также акция "Наши дети", детское "Евровидение". Интересовались ученики и перспективами развития белорусского телевидения, экономической ситуацией в стране, говорили и о малой родине.



