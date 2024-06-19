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Председатель ФПБ о перспективах взаимодействия с Китаем
Страна, которая добивается уровня первой позиции в рейтинге экономик мира, достойна того, чтобы внимательно изучать ее опыт. Об этом в программе "Разговор у Президента" заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.
Он рассказал, что в Китае посетил 30 провинций из всех 32 административно-территориальных единиц. "Это области, города центрального подчинения, автономные округа. Всюду нас знают, приветствуется опыт Республики Беларусь. И, конечно же, мы заинтересованы изучать опыт Китая, - отметил Юрий Сенько. - На это же обратил внимание Президент (Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Прим. ред.). Потому что страна, которая добивается уровня первой позиции в рейтинге экономик мира, достойна того, чтобы внимательно изучать ее опыт. И с помощью дипломатов мы, конечно же, постоянно будем получать этот опыт и стремиться сориентировать наши предприятия на достижение самых высоких показателей с учетом этого опыта".
ПредседательФПБ рассказал, что он посетил большое количество крупнейших предприятий Китая и изучал их опыт. "Я всячески на любых площадках будуделиться этой практикой с нашими студентами", - пообещал он.
Смотрите программу "Разговор у Президента" ЗДЕСЬ
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