Председатель ФПБ о перспективах взаимодействия с Китаем

Он рассказал, что в Китае посетил 30 провинций из всех 32 административно-территориальных единиц. "Это области, города центрального подчинения, автономные округа. Всюду нас знают, приветствуется опыт Республики Беларусь. И, конечно же, мы заинтересованы изучать опыт Китая, - отметил Юрий Сенько. - На это же обратил внимание Президент (Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Прим. ред.). Потому что страна, которая добивается уровня первой позиции в рейтинге экономик мира, достойна того, чтобы внимательно изучать ее опыт. И с помощью дипломатов мы, конечно же, постоянно будем получать этот опыт и стремиться сориентировать наши предприятия на достижение самых высоких показателей с учетом этого опыта".