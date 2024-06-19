ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Председатель ФПБ рассказал, что ждет работающих пенсионеров

Председатель ФПБ рассказал, что ждет работающих пенсионеров

Какой момент необходимо решить в ближайшее время в отношении работающих пенсионеров, в программе "Разговор у Президента" рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

Правительство запланировало в III квартале внести соответствующие изменения в законодательство поработе пенсионеров при выходе на пенсию, рассказал глава федерации и пояснил, что на сегодняшний день при выходе на пенсию пенсионер получает определенный коэффициент пенсионный, к примеру, 1,45, но выйдя на пенсию, он может получать только коэффициент 1,3. "Уменьшается коэффициент, вот эту разницу, если он будет работать, он будет недополучать. Дополучают и полностью коэффициент свой получают только работники, задействованные в сельском хозяйстве. На той же уборочной кампании они 100 % получают, а другие работники, которые вышли на пенсию, могут получать только коэффициенты 1,3".

И сегодня идет речь вот об этой разнице для того, чтобы всех пенсионеров, задействованных в промышленном производстве, в других направлениях, отнести к категории той же, как сельское хозяйство, чтобы они получали свой заработанный коэффициент. Они продолжают отчислять в ФСЗН, продолжают работать, делать всевыплаты. Почему пенсионер не может, скажем, сегодня свой коэффициент, заработанный за всю свою трудовую, сознательную деятельность, получать?
Юрий Сенько

Смотрите программу "Разговор у Президента" ЗДЕСЬ

Глава государства полностью поддержал этот вопрос, отметил он. "И мы убеждены, что в ближайшее время правительство уже завершит подготовку соответствующего документа. Он будет внесен на рассмотрение уже в III квартале текущего года. Руководитель нашей страны поручил держать на контроле этот вопрос и его обязательно доработать", - рассказал глава федерации.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все