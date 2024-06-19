Председатель ФПБ рассказал, что ждет работающих пенсионеров

И сегодня идет речь вот об этой разнице для того, чтобы всех пенсионеров, задействованных в промышленном производстве, в других направлениях, отнести к категории той же, как сельское хозяйство, чтобы они получали свой заработанный коэффициент. Они продолжают отчислять в ФСЗН, продолжают работать, делать всевыплаты. Почему пенсионер не может, скажем, сегодня свой коэффициент, заработанный за всю свою трудовую, сознательную деятельность, получать?

Юрий Сенько