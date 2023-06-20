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Председатель Госкомимущества рассказал, как облегчат получение услуг по регистрации права собственности на недвижимость
Любой договор должен быть удостоверен. Раньше этим занимались только нотариусы, сейчас возможно это сделать и регистратору. Насколько востребована такая услуга и такой механизм, в интервью программе "Панорама" рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич.
По его словам, в прошлом году рынок был поделен приблизительно поровну - 90 тыс. удостоверений сделок было проведено на базе Госкомимущества, 88 тыс. - на базе объектов нотариальных контор и их специалистов. "Для гражданина хотелось бы получить максимальное количество услуг по системе одного окна, - сказал Дмитрий Матусевич. - Не все знают. Когда к нам приходят с удостоверением сделки, одновременно с удостоверением мы предлагаем написать заявление на то, чтобы получить свидетельство на право собственности на квартиру. Одновременно для гражданина гарантируется, что наши специалисты, поскольку они работают в этой системе, получат абсолютно достоверную информацию, что объект действительно "чистый" и все с ним нормально".
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За информацией может обращаться не только сам гражданин, но и посредник. "С авторизованными посредниками мы уже в тестовом режиме несколько лет поработали, мы видим в этом большой потенциал, - отметил специалист. - Самый простой пример - это застройщик. Мы позволим застройщику с согласия, конечно, граждан выступить от лица их, чтобы была проведена и техническая инвентаризация имущества. Соответственно при получении ключей одновременно будет вручен гражданину техпаспорт".
Мы считаем необходимым сделать обязательной государственную регистрацию имущества как таковую. Напомним, сейчас она носит рекомендательный характер. Но как с точки зрения защиты прав гражданина, у которого есть какие-то объекты недвижимости, земельные участки либо другая собственность, так и с точки зрения государства, например, налоговых органов, очень важно четко понимать, что все права зарегистрированы. Потом к этой недвижимости правильно начисляются имущественные налоги. Поэтому будем предлагать пока без введения административной ответственности, но норма востребована и поддержана всеми исполнительными и республиканскими органами власти.
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