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Председатель Госкомимущества рассказал, как облегчат получение услуг по регистрации права собственности на недвижимость

Председатель Госкомимущества рассказал, как облегчат получение услуг по регистрации права собственности на недвижимость

Любой договор должен быть удостоверен. Раньше этим занимались только нотариусы, сейчас возможно это сделать и регистратору. Насколько востребована такая услуга и такой механизм, в интервью программе "Панорама" рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич.

По его словам, в прошлом году рынок был поделен приблизительно поровну - 90 тыс. удостоверений сделок было проведено на базе Госкомимущества, 88 тыс. - на базе объектов нотариальных контор и их специалистов. "Для гражданина хотелось бы получить максимальное количество услуг по системе одного окна, - сказал Дмитрий Матусевич. - Не все знают. Когда к нам приходят с удостоверением сделки, одновременно с удостоверением мы предлагаем написать заявление на то, чтобы получить свидетельство на право собственности на квартиру. Одновременно для гражданина гарантируется, что наши специалисты, поскольку они работают в этой системе, получат абсолютно достоверную информацию, что объект действительно "чистый" и все с ним нормально".

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За информацией может обращаться не только сам гражданин, но и посредник. "С авторизованными посредниками мы уже в тестовом режиме несколько лет поработали, мы видим в этом большой потенциал, - отметил специалист. - Самый простой пример - это застройщик. Мы позволим застройщику с согласия, конечно, граждан выступить от лица их, чтобы была проведена и техническая инвентаризация имущества. Соответственно при получении ключей одновременно будет вручен гражданину техпаспорт".

Мы считаем необходимым сделать обязательной государственную регистрацию имущества как таковую. Напомним, сейчас она носит рекомендательный характер. Но как с точки зрения защиты прав гражданина, у которого есть какие-то объекты недвижимости, земельные участки либо другая собственность, так и с точки зрения государства, например, налоговых органов, очень важно четко понимать, что все права зарегистрированы. Потом к этой недвижимости правильно начисляются имущественные налоги. Поэтому будем предлагать пока без введения административной ответственности, но норма востребована и поддержана всеми исполнительными и республиканскими органами власти.
Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси

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