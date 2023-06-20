Председатель Госкомимущества рассказал, как облегчат получение услуг по регистрации права собственности на недвижимость

Мы считаем необходимым сделать обязательной государственную регистрацию имущества как таковую. Напомним, сейчас она носит рекомендательный характер. Но как с точки зрения защиты прав гражданина, у которого есть какие-то объекты недвижимости, земельные участки либо другая собственность, так и с точки зрения государства, например, налоговых органов, очень важно четко понимать, что все права зарегистрированы. Потом к этой недвижимости правильно начисляются имущественные налоги. Поэтому будем предлагать пока без введения административной ответственности, но норма востребована и поддержана всеми исполнительными и республиканскими органами власти.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси