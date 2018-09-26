ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо - в проекте "Разговор у Президента"

Интеллектуальная граница появится на одном из участков охраны белорусско-украинских рубежей. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Современные сигнализационные комплексы дополнят системы видеонаблюдения, что позволит перейти к принципу "не патрулировать, а реагировать на происшествия в пограничной зоне". Еще одно из приоритетных направлений работы - создание мобильных и подготовленных маневренных групп. Необходимость усиления погранведомства назрела давно.

По поручению Президента план модернизации пограничной службы еще раз пересчитают и уточнят по каждому подразделению. Накануне председатель пограничного ведомства обсудил актуальные вопросы охраны госграницы с Главой государства, а вечером расскажет вам! Проект "Разговор у Президента". Сегодня. После "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все