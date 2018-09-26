Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо - в проекте "Разговор у Президента"

Интеллектуальная граница появится на одном из участков охраны белорусско-украинских рубежей. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Современные сигнализационные комплексы дополнят системы видеонаблюдения, что позволит перейти к принципу "не патрулировать, а реагировать на происшествия в пограничной зоне". Еще одно из приоритетных направлений работы - создание мобильных и подготовленных маневренных групп. Необходимость усиления погранведомства назрела давно.