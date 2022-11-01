Председатель ГПК Беларуси рассказал о ситуации на границе по всем направлениям

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо рассказал о ситуации на госгранице по всем направлениям во время встречи с трудовыми коллективами по актуальным вопросам складывающейся военно-политической обстановки, которая прошла сегодня в Могилеве, сообщает БелТА.

"На украинском направлении сохраняется напряженная обстановка. Мы там усилились, службу несем пограничными нарядами не менее пяти человек: с оружием, бронежилетами и в касках. Конечно, это сложно. Тем более мы с таким столкнулись впервые: пограничники охраняют границу с государством, где идут боевые действия. Учимся и противодействуем провокациям, - рассказал он. - Население приграничья с украинской стороны находится под давлением. Если взять, например, как раньше, когда наш Президент разрешил собирать дикоросы на болотах украинцам, то в этом году ни одного человека не выпустили с территории Украины. Деревня берется в окружение военными и добровольцами и ни один человек не выпускается. Вот их отношение к людям".

Еще один аспект, который добавляет напряженности в приграничье с Украиной - слишком большое количество оружия у населения с украинской стороны. "Мы сейчас даже не можем определить, кто и как охраняет границу, нет никаких знаков различия", - рассказал Анатолий Лаппо.

Председатель ГПК подчеркнул, что белорусские пограничники всегда готовы к диалогу, а свои пункты пропуска Беларусь не закрывала. "К нам раньше люди ходили. Покупали у нас муку, хлеб, молоко, масло подсолнечное. А сейчас им запретили это делать. И кому такое на руку?" - задается риторическим вопросом он.

Кроме этого, на границе с Польшей и прибалтийскими странами есть свои вопросы. "С польской стороны к нам продолжают вытеснять беженцев. Польская сторона продолжает наращивать инженерные заграждения. Только в этом году было возведено 180 км заграждения. И только задумайтесь: они потратили на это 1 млрд евро. Но никакой забор от хождения мигрантов не спасет. Мы таким путем не идем. Мы проверяем границу более современными методами: видеокамеры и другие средства охраны", - рассказал он.

Непростая ситуация складывается в пунктах пропуска. И причина - в невыполнении договоренностей со стороны ближайших европейских стран-соседей. "Сегодняшний пример по пропуску грузовых машин через госграницу. Возьмем пункт пропуска "Григоровщина". Наши совместные договоренности - 200 машин в сутки. Латвия пропустила 91 машину. Очередь собралась в 150 машин. На въезд в Беларусь очереди машин нет - мы взяли всех. Возьмем "Каменный Лог" (Литва). Договоренности - по 500 машин в сутки. Литовцы пропустили 168. Очередь - 565 машин. Возьмем "Козловичи" - договоренности на 1,2 тыс. машин, а пропустили 500. Очередь здесь - 600 машин, - рассказал он. - Конечно, это накладывает отпечаток и на нервозность граждан, которые пересекают границу, особенно когда люди стоят в хвосте за 10-15 км. Они думают, что белорусские пограничники не работают. Но когда приезжаешь на границу, оказывается, что все совсем не так".