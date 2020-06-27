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Председатель Каменецкого райисполкома: В 2019 году Беловежскую пущу посетили более 550 тысяч туристов

Валентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома:

"2019 год был максимально успешен в области туризма. Нас посетили, в первую очередь наш центр притяжения туризма - Беловежскую пущу, более 550 тысяч туристов. Где-то порядка 75 тысяч по безвизу посетили Беловежскую пущу".

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