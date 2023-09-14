Председатель КГК: Белорусская "антиотмывочная" система входит в первую десятку таких систем в мире

Меры, предпринимаемые департаментом в тесном взаимодействии как с правоохранительным блоком, так и с финансовыми организациями мира, на законодательном уровне позволяют эффективно бороться с такими негативными явлениями, как финансирование терроризма, экстремизма, отмывание преступных доходов, расследовать совершаемые в этой сфере преступления. Выстроить такую модель помог годами налаженный обмен между структурами. Если есть признаки мошенничества или отмывания денег, финансовая разведка передает материалы правоохранителям. Борьба с финансовой преступностью невозможна без общих усилий.

Анатолий Васильев, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси