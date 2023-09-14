ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Председатель КГК: Белорусская "антиотмывочная" система входит в первую десятку таких систем в мире

Председатель КГК: Белорусская "антиотмывочная" система входит в первую десятку таких систем в мире

Белорусскую "антиотмывочную" системумеждународные эксперты оценивали дважды. Об этом в

фильме

АТН "Финансовая разведка: тайная жизнь денег" рассказал председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов.

"Практически по всем направлениям Беларусь получила высокие рейтинги в части соответствия международным стандартам. По неофициальным оценкам, мы входим в первую десятку "антиотмывочных" систем мира. С 2025 года начнется следующий цикл таких оценок, и мы уже начали подготовку к ним", - подчеркнул Герасимов.

Оценивая систему, эксперты всегда вносят и свои рекомендации.Директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут рассказал, что международныеэксперты указали на недостаточный контроль за деятельностью некоммерческих организаций.

"Известные события 2020 года подтвердили, чтов стране недостаточно велась работа в части предупреждения возможных преступлений в данном направлении. Были внесены коррективы в нашу совместную работу, большая работа была проведена Министерством юстиции в части регулирования взаимоотношений с данными структурами", - отметил Реут.

"Если декларируется, условно говоря, деятельность по оказанию помощи инвалидам, а потом эти средства пускаются на некие деструктивные проявления, наверное, во всем мире это неприемлемо, если речь идет о том, что средства действительно нужно направить на нужды больных людей", - подытожил директор ДФМ.

Особо были отмечены сильные стороны белорусской модели - межведомственное взаимодействие и координация.

Меры, предпринимаемые департаментом в тесном взаимодействии как с правоохранительным блоком, так и с финансовыми организациями мира, на законодательном уровне позволяют эффективно бороться с такими негативными явлениями, как финансирование терроризма, экстремизма, отмывание преступных доходов, расследовать совершаемые в этой сфере преступления.Выстроить такую модель помог годами налаженный обмен между структурами. Если есть признаки мошенничества или отмывания денег, финансовая разведка передает материалы правоохранителям. Борьба с финансовой преступностью невозможна без общих усилий.
Анатолий Васильев, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси

Новости по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все