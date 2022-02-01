Председатель КГК ответил на вопросы граждан во время прямой телефонной линии в Бресте

Как стать участником Всебелорусского народного собрания? С такими вопросами обращались к председателю Комитета госконтроля Беларуси Василию Герасимову во время прямой телефонной линии в Бресте.



Традиционно во время такого общения люди обращаются за решением проблем. Однако в этот раз поступали звонки, чтобы внести свои предложения по дополнениям в Основной закон страны. Всего за полтора часа было 19 звонков. Не обошлось и без тех, которые касались работы ЖКХ, ремонта дорог и благоустройства.



Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

Обращения граждан должны быть определенным ориентиром для работы всех остальных служб. Если люди поднимают вопросы по ЖКХ, соответственно службы должны обратить внимание, что именно в этом сегменте у них есть проблемы. Это должна быть планомерная работа, чтобы все эти вопросы снимать. Иначе вся эта работа антипродуктивная. Эффективность работы по обращениям граждан обсудили и на заседании Брестского облисполкома c участием главы Комитета госконтроля. Среди актуальных тем также ситуация на потребительском рынке области и контроль за ценами.p>