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Председатель КГК ответил на вопросы граждан во время прямой телефонной линии в Бресте
Как стать участником Всебелорусского народного собрания? С такими вопросами обращались к председателю Комитета госконтроля Беларуси Василию Герасимову во время прямой телефонной линии в Бресте.
Традиционно во время такого общения люди обращаются за решением проблем. Однако в этот раз поступали звонки, чтобы внести свои предложения по дополнениям в Основной закон страны. Всего за полтора часа было 19 звонков. Не обошлось и без тех, которые касались работы ЖКХ, ремонта дорог и благоустройства.
Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
Обращения граждан должны быть определенным ориентиром для работы всех остальных служб. Если люди поднимают вопросы по ЖКХ, соответственно службы должны обратить внимание, что именно в этом сегменте у них есть проблемы. Это должна быть планомерная работа, чтобы все эти вопросы снимать. Иначе вся эта работа антипродуктивная.Эффективность работы по обращениям граждан обсудили и на заседании Брестского облисполкома c участием главы Комитета госконтроля. Среди актуальных тем также ситуация на потребительском рынке области и контроль за ценами.p>
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