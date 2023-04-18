Председатель КГК: Подрядчики, проектировщики и заказчики стройобъектов не нацелены на экономию

Специалисты рассмотрели результаты контроля в строительной отрасли. Ключевой момент - ценообразование. У контролеров есть вопросы к формированию цен на материалы и изделия. Также заказчики находятся на проценте от стоимости строительно-монтажных работ, поэтому для них чем дороже объект, тем лучше. Доходы проектировщиков также не зависят от экономической эффективности проектных решений. Их экспертиза с точки зрения оптимальности не проводится. Комитет госконтроля выявляет многочисленные недоработки и просчеты, влекущие нерациональное расходование средств. Это сотни объектов, по которым за два года удалось сэкономить минимум 200 миллионов рублей.

