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Председатель КГК: Подрядчики, проектировщики и заказчики стройобъектов не нацелены на экономию
Подрядчики, проектировщики и заказчики строительных объектов в Беларуси не нацелены на экономию бюджетных средств. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов на заседании коллегии КГК.
Специалисты рассмотрели результаты контроля в строительной отрасли. Ключевой момент - ценообразование. У контролеров есть вопросы к формированию цен на материалы и изделия. Также заказчики находятся на проценте от стоимости строительно-монтажных работ, поэтому для них чем дороже объект, тем лучше. Доходы проектировщиков также не зависят от экономической эффективности проектных решений. Их экспертиза с точки зрения оптимальности не проводится. Комитет госконтроля выявляет многочисленные недоработки и просчеты, влекущие нерациональное расходование средств. Это сотни объектов, по которым за два года удалось сэкономить минимум 200 миллионов рублей.
Ключевой вопрос, который мы рассмотрим, - ценообразование в строительстве. По нашему мнению, здесь требуется серьезная работа по совершенствованию системы, определению сметной стоимости строительства, в первую очередь бюджетных объектов. На сегодняшний день ресурсные нормы в большинстве своем не актуальны. Только каждая шестая норма основывается на типовых технологических картах. Остальные - это сметные нормы прошлых лет, которые актуализированы с помощью применения индекса.
Факт
КГК подготовил предложения по изменению государственной экспертизы стройобъектов.
В настоящее время экспертиза проектов по бюджетным объектам проводится выборочно, что не отражает действительного положения дел. Более правильным и справедливым специалисты считают проведение сплошной проверки. Предлагается также усовершенствовать систему контроля за распоряжением фондами развития строительной отрасли, обновить ресурсные нормы, многие из которых устарели. Основной акцент на повышении эффективности и разумной оптимизации.
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