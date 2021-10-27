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Председатель Комитета госконтроля проведет прямую линию 27 октября с 11:00 до 12:30

Жители Дзержинского района сегодня смогут обратиться к председателю Комитета госконтроля Василию Герасимову. Прямая линия с 11:00 до 12:30.

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