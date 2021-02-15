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Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина о важном для развития страны

Среди тем, которые волновали делегатов VI Всебелорусского собрания, - новейшие технологии и развитие науки, увеличение экспорта, рабочие места и строительство жилья для молодых специалистов, а это и дополнительная мотивация для планирования будущей семейной жизни.

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