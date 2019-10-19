Председатель Национального статистического комитета Беларуси о переписи населения

Десятилетний итог развития. Важнейшее с точки зрения прогнозирования событие. Третья перепись населения Беларуси выходит на финишную прямую. По факту это своеобразный срез для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и отдельно в каждом ее уголке. Это позволит четче понять, как дальше должна развиваться та или иная территория, сколько и где строить детских садов, школ, поликлиник. Если хотите, это наша с вами общая картина Беларуси, где важен каждый ее житель.