ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Председатель Национального статистического комитета Беларуси о переписи населения

Десятилетний итог развития. Важнейшее с точки зрения прогнозирования событие. Третья перепись населения Беларуси выходит на финишную прямую. По факту это своеобразный срез для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и отдельно в каждом ее уголке. Это позволит четче понять, как дальше должна развиваться та или иная территория, сколько и где строить детских садов, школ, поликлиник. Если хотите, это наша с вами общая картина Беларуси, где важен каждый ее житель.

Участие в переписи населения уже приняли более 5 миллионов человек

Перепись уже прошли около половины белорусов, почти 5 миллионов человек. Из них около 40 % заполнили анкеты онлайн. Самыми активными интернет-пользователями стали жители столицы.

Принять участие в переписи по-прежнему можно на стационарных участках. По всей стране работает около 650 пунктов. Их адреса размещены на сайте Белстата.

С понедельника свою работу начнут переписчики. Они пройдут по адресам тех, кто еще не переписался.

О первых результатах и их оценке, полученном опыте и дальнейшей работе наш корреспондент

Виктория Антоненкова

узнала у главы Национального статистического комитета Беларуси Инны Медведевой (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все