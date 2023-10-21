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Председатель НГТРК Иван Эйсмонт поздравил коллектив телеканала "Беларусь 5" c 10-летним юбилеем

Председатель НГТРК Иван Эйсмонт поздравил коллектив телеканала "Беларусь 5" c 10-летним юбилеем

Уважаемые коллеги!

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От всей души поздравляю вас со знаменательной датой - 10-летием "Беларусь 5"!

Все эти годы глазами ваших репортеров, режиссеров и комментаторов наша страна наблюдала за самыми яркими национальными и международными спортивными событиями.

За десять лет в эфире вы сформировали вокруг бренда "Беларусь 5" широкое сообщество болельщиков и спортсменов. Ваш высокий профессионализм вызывает уважение и благодарность всех, кто выбрал для себя "Беларусь 5" главным источником информации из мира спорта. Вы дарите возможность наслаждаться захватывающими моментами, переживать радость побед и горечь поражений, учиться лидерству, выдержке и силе духа у великих спортсменов и тренеров. В последние годы ваша команда пополнилась молодыми и талантливыми людьми, благодаря которым телеканал приобрел новое, куда более яркое лицо. На базе "Беларусь 5" совсем недавно был создан веб-портал "Sport5.by", который буквально за несколько месяцев стал лидером белорусского спортивного медиапространства.

Коллеги, в этот день я хочу от всего сердца пожелать вам с таким же рвением и страстью заниматься любимым делом, проживая каждый день насыщенно и плодотворно. Дальнейшего роста вам, зрительского внимания и творческого развития!

С уважением,

Иван Эйсмонт

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