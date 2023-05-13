ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Председатель партии "Белая Русь" встретился с активом Оршанского региона

Председатель Белорусской партии "Белая Русь"Олег Романов накануне ответил на вопросы трудовых коллективов Орши. Политик отметил особый вклад в экспортную составляющую Беларуси отдельных предприятий региона.

Формирование региональных отделений партии "Белая Русь" - один из ключевых вопросов от людей на местах. Белорусы готовы брать на себя ответственность в принятии важнейших решений и тратить личное время на благо своего региона и страны. Уже сегодня на высшем политическом совете партии будет сформирован план предстоящей работы и этапы формирования региональных отделений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все