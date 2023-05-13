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Председатель партии "Белая Русь" встретился с активом Оршанского региона
Председатель Белорусской партии "Белая Русь"Олег Романов накануне ответил на вопросы трудовых коллективов Орши. Политик отметил особый вклад в экспортную составляющую Беларуси отдельных предприятий региона.
Формирование региональных отделений партии "Белая Русь" - один из ключевых вопросов от людей на местах. Белорусы готовы брать на себя ответственность в принятии важнейших решений и тратить личное время на благо своего региона и страны. Уже сегодня на высшем политическом совете партии будет сформирован план предстоящей работы и этапы формирования региональных отделений.
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