Председатель партии "Белая Русь" встретился с активом Оршанского региона

Формирование региональных отделений партии "Белая Русь" - один из ключевых вопросов от людей на местах. Белорусы готовы брать на себя ответственность в принятии важнейших решений и тратить личное время на благо своего региона и страны. Уже сегодня на высшем политическом совете партии будет сформирован план предстоящей работы и этапы формирования региональных отделений.