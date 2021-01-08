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Председатель правления Банка развития об итогах 2020 года

Конечно, в это непростое время для бизнеса, чтобы выстоять и удержаться на плаву, особенно актуальной является тема дальнейшего финансового плеча. Коммерческие банки сейчас не всегда готовы рисковать и выдавать кредиты.

Государство стремится поддержать бизнес

Более тысячи проектов на сумму свыше 240 миллионов рублей профинансировал Банк развития. Это значительно превышает прошлогодний результат.Подробнее об этом, а также об итогах 2020 года

Антон Малюта

поговорил с председателем правления Банка развития.

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