Председатель правления Банка развития рассказал о реализации импортозамещающих проектов

Говоря об импортозамещающих проектах с Россией,председатель правления Банка развития Александр Егоровотметил, что по проектам первой волны подписаны кредитные соглашения. "Идет выборка ресурсов. Это будет осуществляться не на протяжении одного года, это будет пару лет, надо понимать, что проекты растянуты во времени, - обратил внимание он. - Например, проект Гомсельмаша, там идет покупка более чем 40 единиц различного оборудования. Это означает, что цель не создать какой-то новый продукт, а расшить все узкие места, которые у предприятия есть, и существенно нарастить объемы выпуска и продаж комбайнов. Соответственно, оборудование покупается постепенно и задействуется тоже постепенно. Уже в этом году мы видим рост производства комбайнов и экспорта этой продукции. Такая же ситуация наблюдается по ряду других проектов".

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По 40 проектам инициативы "Один район - один проект", по его словам, Банком развития или банками-партнерами, через которые Банк развития кредитует проекты, решения уже приняты и деньги уже осваиваются. "Есть ряд успешных проектов, по которым мы ожидаем выход на проектную мощность уже к концу этого года или к I кварталу 2024 года. На ежемесячном контроле реализация данной инициативы у премьер-министра Беларуси. Проектно-инвестиционный центр Банка развития делает ежемесячный мониторинг и предоставляет информацию правительству о ходе выполнения мероприятий".