Председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик рассказал о государственной поддержке

Сегодня в Беларуси проживает около 1100 ветеранов. И задачи государства - окружить их максимальной заботой. Они наша историческая память и противоядие от забвения.



Об этом поговорим с гостем студии председателем Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иваном Гордейчиком.



