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Председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик рассказал о государственной поддержке

Сегодня в Беларуси проживает около 1100 ветеранов. И задачи государства - окружить их максимальной заботой. Они наша историческая память и противоядие от забвения.

Об этом поговорим с гостем студии председателем Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иваном Гордейчиком.

Подробности видео.

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