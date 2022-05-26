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Председатель СК: В киберсреду погружена даже современная коррупция
Сферу борьбы с преступностью нельзя политизировать, это общая угроза, которая требует совместных решений. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора. По словам главы ведомства, не только наркоторговля или мошенничество, но даже современная коррупция погружены в киберсреду. Без взаимодействия с коллегами из-за рубежа, уверен Дмитрий Гора, ощутимого результата не добиться. Тем не менее, на сегодняшний день взаимоотношения с западными коллегами заметно просели. Противодействие преступности в информационном пространстве требует гибкости и постоянного внедрения инноваций. Проблематика безопасности в информационной среде сегодня поднимается на крупном обучающем семинаре в Минске, который проводит Следственный комитет.
Семинар, который посвящен вопросам противодействия киберпреступности, является одной из составных частей целого ряда мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия, на обмен информацией и в конечном итоге на раскрытие киберпреступлений. В семинаре принимают участие представители белорусских и российских правоохранительных органов, представители бизнеса. Хотелось бы здесь отметить, что без участия представителей бизнеса, которые также подвержены угрозе киберпреступности, ожидаемый результат невозможно получить.
В ходе семинара рассмотрели варианты взаимодействия в рамках частно-государственного партнерства при раскрытии и расследовании киберпреступлений. Особое внимание - вовлечению в преступные схемы детей и подростков, а также использованию киберпространства как средства организации экстремизма. Совместно с представителями Парка высоких технологий правоохранители отрабатывают практику финансового мониторинга и анализа криптовалютных операций.
С развитием рынка токенов назрела определенная необходимость в усилении защиты прав инвесторов на рынке токенов, в том числе для борьбы с угрозами кибербезопасности. По ожиданиям, в 2022 году на базе ПВТ и с участием заинтересованных будут разработаны нормативно-правовые и иные акты, которые были бы призваны усовершенствовать то законодательство, ту регуляторную среду Республики Беларусь, которая имеется на данный момент в отношении криптовалют и других токенов.
Как отметили российские гости, семинар носит практический характер. Обсудили информационную безопасность, аспекты расследования киберпреступлений и перспективные направления технико-криминалистического обеспечения следствия.
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