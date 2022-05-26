Председатель СК: В киберсреду погружена даже современная коррупция

С развитием рынка токенов назрела определенная необходимость в усилении защиты прав инвесторов на рынке токенов, в том числе для борьбы с угрозами кибербезопасности. По ожиданиям, в 2022 году на базе ПВТ и с участием заинтересованных будут разработаны нормативно-правовые и иные акты, которые были бы призваны усовершенствовать то законодательство, ту регуляторную среду Республики Беларусь, которая имеется на данный момент в отношении криптовалют и других токенов.

Александр Шевченко, директор криптобиржи токенизированных активов