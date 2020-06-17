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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Барановичи
Увидеть чем живет регион и услышать из первых уст, что прежде всего волнует простых людей. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Барановичи.
В центре внимания - развитие регионов
Он из числа 11 городов страны, которые должны получить ускоренное развитие и подтянуть за собой небольшие районы. Особая роль здесь у промышленных флагманов. Так, предприятие "Барановичхлебпродукт" - многие знают их товары под маркой "Гаспадар". Благодаря господдержке встречает 75-летний юбилей выходом на стабильные финансовые показатели. Наталья Кочанова пообщалась с трудовым коллективом. Кроме рабочих моментов, говорили и о благоустройстве. Судьбу городского парка спикер верхней палаты парламента взяла на личный контроль.
Услышать, что сегодня волнует людей
Еще одна точка в маршруте - хлопчатобумажный комбинат. Предприятие - единственное в своем роде в стране. Оно закрывает потребности внутреннего рынка, пользуется спросом продукция и за рубежом. Несмотря на закрытые из-за пандемии границы, на комбинате работу не останавливали, вовремя сориентировались и частично переключились на выпуск востребованных защитных изделий, таким образом обеспечив полный рабочий день. Наталья Кочанова отметила: такое решение было верным. В рамках общения с коллективом затронули и экономику, близкую каждому: цены на услуги ЖКХ, электроэнергию, а также поддержку многодетных семей.
Промышленное развитие Барановичей
Кроме легкой и пищевой промышленности, в городе хорошо развиты строительство, машиностроение и химическая сфера. Всего же в Барановичах под три десятка крупных предприятий.
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