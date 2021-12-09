Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила ТЛЦ на границе

Сегодня в транспортно-логистический центр привезли очередную партию гуманитарной помощи. А с учетом того, что совсем скоро новогодние праздники, для самых маленьких сюда везут и сладкие подарки. В кризисный центр сегодня приехала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. На связи со студией Александр Смирнов (видео).