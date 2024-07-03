Председатель СПК рассказал, как мудрые решения Президента помогли развить АПК

Я помню те периоды становления нашего агропромышленного комплекса, и как в те годы мы работали. Люди жили беднее в хозяйствах, была такая слабенькая зарплата, нопосле посещения Президентом в 2003 году нашего хозяйства было правильное решение по развитию аграрного сектора в стране -молочно-товарных комплексов. Это было большим подспорьем для аграрников. И при той нищете, которая тогда была, пошли такие инвестиции, что, конечно, я скажу вам, что побудило людей, и люди в будущее поверили.

Николай Радоман, председатель СПК "Агрокомбинат Снов"