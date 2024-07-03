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Председатель СПК рассказал, как мудрые решения Президента помогли развить АПК
Модернизация агропромышленного комплекса и наращивание экспорта - ориентиры, которые были определены Президентом на пороге развития нашего государства, позволили в сложное время выстоять и заложить фундамент на перспективу. Спустя годы это приносит весомые результаты.
Я помню те периоды становления нашего агропромышленного комплекса, и как в те годы мы работали. Люди жили беднее в хозяйствах, была такая слабенькая зарплата, нопосле посещения Президентом в 2003 году нашего хозяйства было правильное решение по развитию аграрного сектора в стране -молочно-товарных комплексов. Это было большим подспорьем для аграрников. И при той нищете, которая тогда была, пошли такие инвестиции, что, конечно, я скажу вам, что побудило людей, и люди в будущее поверили.
В течение короткого времени они начали зарабатывать немалые деньги, которые начали вкладывать в дальнейшее развитие, вспоминает он. "Очень большой толчок дал Президент, мудрый человек, созданием агрогородков. Люди начали не бояться этого слова "колхозник". Технология изменилась, и работа на полях, и технологии на фермах. С каждым годом показатели росли".
Я принимал хозяйство в 2004 году. Если у нас был надой на корову 7 тыс. литров молока, то сегодня мы надой около 12 тыс. литров молока. Это само не пришло. Это все поэтапное развитие, улучшение технологий.
Председатель СПК отметил, что начали наращивать экспорт своей продукции. "И вдумайтесь, маленькая страна Беларусь сегодня занимает пятое место по экспорту молочных продуктов. Нашипродуктыпитанияи наша промышленность, и легкая промышленность, и так далее, ониничуть на сегодняшний день не уступают западным вариантам. Той же Польши и Германии, а у многих дажена порядок выше".
Сегодня белорусское общество - это эталондля подражания для других стран, считает он. "Многие хотят идти уже по нашему пути развития. Хотя много было скептиков. Некоторыеочень недоверительно относились к выступлениям, пожеланиям и требованиям, которые высказывал Президент!
Я всегда поражался уму, мудрости и целеустремленности Александра Лукашенко. И самое главное, правильности принятия решений.
По его словам, время показывает правильность решений, на примере с ковидом, когда Беларусь пошладругим путем. "И это дало свой результат. И мы не потеряли ни производство, ни зарплату людине потеряли", - напомнил он.
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