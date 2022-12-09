Председатель ЦИК Беларуси провел встречу со студентами и преподавателями БНТУ

Могу, например, сказать, что норма о возможности кандидатов в депутаты Палаты представителей выдвигать своего представителя в состав окружной комиссии с правом совещательного голоса нами была поддержана. Мы включили эту норму по аналогии так, как на президентских выборах кандидаты в Президенты могут выдвигать своих представителей в Центральную избирательную комиссию с правом совещательного голоса.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси