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Председатель ЦИК Беларуси провел встречу со студентами и преподавателями БНТУ

Некоторые предложения для Избирательного кодекса, озвученные уже после общественного обсуждения, могут быть отражены в отдельных постановлениях под разные электоральные кампании. Об этом рассказал председатель ЦИК Игорь Карпенко во время диалоговой площадки со студентами и преподавателями БНТУ.

Сейчас законопроект внесен в Палату представителей. Его в ближайшее время рассмотрят в первом чтении. Часть предложений, озвученных во время таких диалоговых площадок и на правовом портале, уже нашлаотражение в документе.

Могу, например, сказать, что норма о возможности кандидатов в депутаты Палаты представителей выдвигать своего представителя в состав окружной комиссии с правом совещательного голоса нами была поддержана. Мы включили эту норму по аналогии так, как на президентских выборах кандидаты в Президенты могут выдвигать своих представителей в Центральную избирательную комиссию с правом совещательного голоса.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

Одна из основных новаций законопроекта "Об изменении Избирательного кодекса" - единый день голосования, который будет проходить в последнее воскресенье февраля. Первый в истории Беларуси единый день голосования пройдет в 2024 году 25 февраля. Тогда сразу будем выбирать депутатов сельских, районных, городских Советов и Палаты представителей.

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