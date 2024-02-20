Председатель ЦИК Беларуси: Электоральная кампания идет в штатном режиме

В стране сформировано 5411 участков. На момент открытия участков чуть более 6,9 млн внесено в списки для голосования. В этих списках чуть более 95 тыс. - граждане РФ, которые имеют право голосовать на выборах в местные советы.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси