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Председатель ЦИК Беларуси: Электоральная кампания идет в штатном режиме
Электоральная кампания идет в штатном режиме. Об этом заявил председатель белорусского Центризбиркома, комментируя старт досрочного голосования. Игорь Карпенко отметил, что была проведена большая работа. Члены участковых избирательных комиссий прошли тренинги, накануне готовность всех участков подтвердили и спецслужбы. Проверяли оборудование, меры противопожарной и технической безопасности. Все участки взяты под охрану милиции. Старт досрочному голосованию дали сегодня ровно в полдень.
В стране сформировано 5411 участков. На момент открытия участков чуть более 6,9 млн внесено в списки для голосования. В этих списках чуть более 95 тыс. - граждане РФ, которые имеют право голосовать на выборах в местные советы.
Досрочное голосование пройдет по 24 февраля включительно. Сегодня же открылся Центр общественного наблюдения. На горячую линию поступили первые звонки. В топе вопросов: где можно ознакомиться с программами кандидатов в депутаты, а также как проголосовать не по месту регистрации.
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