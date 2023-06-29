Председатель Верховного Суда: Вопрос специальной конфискации вызвал необычно высокий интерес

Вопросспециальной конфискациивызвал необычно высокий интерес, отметил председатель Верховного Суда БеларусиВалентин Сукало во вступительном слове на пленуме Верховного Суда, посвященномприменению судами этого института, передает БЕЛТА.

"Вопрос оказался очень сложным, актуальным, который вызвал повышенный и даже необычный интерес. Достаточно сказать, что на 15 пунктов проекта постановления принесено более 80 замечаний различных министерств и ведомств", - сказал Валентин Сукало.

Говоря о причинах вынесения вопроса на уровень пленума, председатель ВС отметил, что практика применения института с 2019 года выявила целый ряд проблем, связанных с несовершенством закона. "За этот период накопилось много проблем, неясных вопросов", - сказал он.

По мнению Валентина Сукало, вносить этот вопрос на уровень пленума необходимо было раньше. В частности, в России такой закон был принят в 2017 году и Верховный Суд сразу же по его следам принял специальное постановление о порядке применения института специальной конфискации.

"Сегодня нужно ответить на ряд практических вопросов, которые возникли в ходе применения этого института. От нас многого ожидают, к нам многие обращаются. Ученые хотят, чтобы мы дали правовое определение этому институту, практики - чтобы ответили на все вопросы, которые возникли при применении этого института, в том числе и те, которые требуют законодательного решения", - отметил председатель ВС.

Он уточнил, что ответы на возникшие вопросы будут даны как в самом постановлении пленума, так и в соответствующих публикациях.