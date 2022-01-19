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Председатель Витебского областного Совета депутатов провел в Шумилине диалоговую площадку по обсуждению изменений в Конституцию
К диалоговым площадкам по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции присоединилась и молодежь городского поселка Шумилино. С ней встретился председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. Социальные гарантии и поддержка молодых семей, политическая система, сохранение исторической памяти и семейных ценностей - эти вопросы и не только волновали молодежь.
На диалоговых площадках возможность высказаться есть у каждого. Все предложения и инициативы систематизируют.
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