Председатель Витебского облисполкома проголосовал на 22-м участке в числе первых

Свой гражданский долг активно исполняют и в регионах. В Витебской области работают 750 участков. 21 из них закрытый, они расположены в воинской части, санаториях, профилакториях, домах отдыха и больницах. В списки избирателей внесены более 840 000 человек. Некоторые из них проголосовали досрочно. Так, 40 % избирателей Витебской области сделали свой выбор, не дожидаясь основного дня голосования. На 22-м участке в Витебске в числе первых отдал свой голос председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев.



Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Я все-таки руководствуюсь основным - это мирная политика нашей страны. Это наша мирная Беларусь, поэтому и быть по-другому не должно. Все остальное - это вторично. Можно хуже жить, можно лучше - это все в основном-то от нас зависит. Но мир в Беларуси - это основа".



Участок для голосования № 22 в Витебске расположен на территории Витебской академии ветеринарной медицины. В списках - более 700 избирателей.



