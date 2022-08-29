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Председатель Витебского облисполкома в проекте "Разговор у Президента"

Как Витебская область из зоны рискованного земледелия превращается в региональную житницу? Какие импортные товары там научились замещать своими и почему именно ставка на отечественный продукт с высокой добавленной стоимостью - это путь для повышения уровня жизни на местах?

Об этом и не только рассказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин в проекте АТН "Разговор у Президента". Смотрите сразу после "Панорамы".

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