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Председателем Брестского областного cовета депутатов избран Игорь Брилевич
Сегодня в Бресте состоялась первая сессия областного cовета депутатов нового созыва. Одна из главных задач - выбрать посредством тайного голосования нового лидера. Единогласно им стал Игорь Брилевич - депутат по Пинковичскому избирательному округу № 45. Ранее он занимал пост председателя Пинского райисполкома. Отметим, депутаты предыдущего, 28-го, созыва отработали 6 лет. В Брестском регионе их было 57. Главной своей миссией считали работу с гражданами и их обращениями.
Все усилия депутатов были направлены, чтобы наша Брестчина, наша область развивалась. Нам не стыдно за нашу работу. Брестчина уверенно идет вперед. Народ пришел на выборы, поддержал депутатов, это говорит о том, что работали мы достойно.
Я вижу основную задачу депутатов всех уровней, начиная с первичного - это сельские депутаты, и заканчивая областным - это служение людям, выполнение тех задач, которые они перед нами ставили. Этот год объявлен Годом качества. Качество работы должно присутствовать на всех уровнях. Безусловно, депутатский корпус заряжен на работу, на решение тех задач, которые перед ним поставлены.
Всего в Брестский облсовет депутатов 29-го созыва избрано 48 человек. Среди них представители сферы образования, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, военнослужащие.
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