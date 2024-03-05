Председателем Брестского областного cовета депутатов избран Игорь Брилевич

Я вижу основную задачу депутатов всех уровней, начиная с первичного - это сельские депутаты, и заканчивая областным - это служение людям, выполнение тех задач, которые они перед нами ставили. Этот год объявлен Годом качества. Качество работы должно присутствовать на всех уровнях. Безусловно, депутатский корпус заряжен на работу, на решение тех задач, которые перед ним поставлены.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов