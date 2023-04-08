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Председателем Либерально-демократической партии Беларуси переизбран Олег Гайдукевич
Партийное строительство в Беларуси выходит на новый качественный уровень. В Минске состоялся съезд Либерально-демократической партии. Структура готовится к перерегистрации согласно требованиям обновленного законодательства. Председателем ЛДП переизбран депутат парламента Олег Гайдукевич.
У нас свой белорусский путь, а второе, мы ввели уникальные элементы в политическую систему страны, которая не позволит нам, партиям, и любым другим институтам дестабилизировать обстановку в стране. Это и ВНС, и Избирательный кодекс, это и закон "О гражданском обществе" - это комплекс документов. На мой взгляд, мы идем правильным путем и даем людям и демократию, и народовластие в нашем белорусском понимании.
Сегодня очень много покажет съезд, мы примем программные документы. На данном этапе идет перерегистрация политических партий. Мы ведем ревизию своих рядов, своих организационных структур в регионах. В Беларуси, как я понимаю, эту тему должна сформировать политическая культура, в результате которой случайные люди будут исключены из политики, и ситуация 2020 года не повторится априори.
В Беларуси складывается уникальная партийная система, где лидеры крупнейших структур выстраивают конструктивный межпартийный диалог, направленный на развитие государства и общества.