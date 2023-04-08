Председателем Либерально-демократической партии Беларуси переизбран Олег Гайдукевич

У нас свой белорусский путь, а второе, мы ввели уникальные элементы в политическую систему страны, которая не позволит нам, партиям, и любым другим институтам дестабилизировать обстановку в стране. Это и ВНС, и Избирательный кодекс, это и закон "О гражданском обществе" - это комплекс документов. На мой взгляд, мы идем правильным путем и даем людям и демократию, и народовластие в нашем белорусском понимании.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии