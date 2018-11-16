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Председателю Палаты представителей Египта вручили диплом "Почетный профессор"

В БГУ Председателю Палаты представителей Египта вручили диплом "Почетный профессор". Титул присваивается выдающимся ученым, общественным и политическим деятелям, которые внесли существенный вклад в образование, экономику, науку и культуру нашей страны.

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