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Председателю Палаты представителей Египта вручили диплом "Почетный профессор"
В БГУ Председателю Палаты представителей Египта вручили диплом "Почетный профессор". Титул присваивается выдающимся ученым, общественным и политическим деятелям, которые внесли существенный вклад в образование, экономику, науку и культуру нашей страны.
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