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Представитель Беларуси при ООН объяснил позицию страны по вопросу о ядерном вооружении
Размещение ядерного оружия в Беларуси стало одной из тем в ООН. О том, что это вынужденный и исключительно ответный шаг на недружественные действия западного блока, заявил постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности". Он также призвал Киев потребовать от США вывести ядерное оружие из Европы.
Мы благодарны Украине за вынесение этого вопроса на сегодняшнее заседание Совета Безопасности. Мы считаем, что и Совет Безопасности, и все международное сообщество должны наконец обратить самое пристальное внимание на то, какую реальную опасность несут совместные ядерные миссии НАТО и многолетнее размещение ядерного оружия Соединенными Штатами за пределами своей национальной юрисдикции. Мы призываем Украину не останавливаться и решительно, мужественно потребовать от НАТО прекратить практику совместных ядерных миссий, а США - вывести свое ядерное оружие из Бельгии, Германии, Нидерландов, Италии, Турции, которые, по терминологии Украины и некоторых присутствующих здесь стран, должны считаться оккупированными государствами или странами-заложниками.
Беларусь призывает Запад не вмешиваться во внутренние дела суверенных стран
Валентин Рыбаков напомнил о вкладе Минска в глобальное ядерное разоружение, значимость которого неоднократно подтверждалась в многочисленных документах. Он также подчеркнул, что Беларусь не раз призывала не вмешиваться в ее внутренние дела, призывая лидеров государств заниматься собственными странами и реальными проблемами прав человека на достойную жизнь, здоровье, безопасность.
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