Представитель Беларуси при ООН объяснил позицию страны по вопросу о ядерном вооружении

Мы благодарны Украине за вынесение этого вопроса на сегодняшнее заседание Совета Безопасности. Мы считаем, что и Совет Безопасности, и все международное сообщество должны наконец обратить самое пристальное внимание на то, какую реальную опасность несут совместные ядерные миссии НАТО и многолетнее размещение ядерного оружия Соединенными Штатами за пределами своей национальной юрисдикции. Мы призываем Украину не останавливаться и решительно, мужественно потребовать от НАТО прекратить практику совместных ядерных миссий, а США - вывести свое ядерное оружие из Бельгии, Германии, Нидерландов, Италии, Турции, которые, по терминологии Украины и некоторых присутствующих здесь стран, должны считаться оккупированными государствами или странами-заложниками.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН