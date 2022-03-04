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Представитель CNN Мэтью Ченс о ситуации в Украине
Киев ситуацию в стране уже не контролирует. Это подтверждают даже американские журналисты. Представитель CNN Мэтью Ченс рассказал об этом в прямом эфире.
Спецоперация по демилитаризации Украины продолжается. Под контролем российских войск сейчас находится трасса Мариуполь - Днепропетровск. В Донбассе ДНР контролирует уже 36 населенных пунктов. Сегодня утром появилась информация о пожаре в Запорожье. Как заявила украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям, это произошло за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. Чтобы предотвратить инциденты военного характера в Украине, канал связи с Минобороны России намерено установить США.
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