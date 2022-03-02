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Представитель МИД КНР: Беларусь и Китай являются стратегическими партнерами
Китай уважает и твердо поддерживает белорусский народ в выборе пути развития. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь, комментируя предварительные итоги общенационального референдума по конституционным поправкам.
Мы отметили, что референдум по поправкам к Конституции Беларуси был проведен успешно. Китай и Беларусь являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Китай уважает и твердо поддерживает белорусский народ в выборе пути развития, соответствующего его собственным национальным условиям, и верит, что Беларусь продолжит поддерживать хорошую динамику стабильности и развития.
Представитель МИД Китая также прокомментировал санкционную политику Запада в связи с ситуацией в Украине. Он заявил, что Пекин решительно выступает против любых односторонних санкций. Китай продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать с РФ регулярные торговые контакты.
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