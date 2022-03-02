Представитель МИД КНР: Беларусь и Китай являются стратегическими партнерами

Мы отметили, что референдум по поправкам к Конституции Беларуси был проведен успешно. Китай и Беларусь являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Китай уважает и твердо поддерживает белорусский народ в выборе пути развития, соответствующего его собственным национальным условиям, и верит, что Беларусь продолжит поддерживать хорошую динамику стабильности и развития.

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР