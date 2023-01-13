Представитель партии "Немецкий центр" рассказал, что в Германии думают о взрывах на "Северных потоках"

Уполномоченный по международным делам партии "Немецкий центр" Оливер Шнееманн в "Актуальном интервью" прокомментировал взрывы, произошедшие на "Северных потоках".

Политик отметил, что обычные немцы столкнулись с ростом цен на топливо и газ. "Кроме этого, столкнулись с инфляцией в ЕС. Немцы очень недовольны, потому что немецкое правительство предпринимает шаги против немецких граждан. Эта тема обсуждается в интернете, свободных СМИ, но не в главных информационных источниках. Конечно, много дискуссий. И, конечно, это безумие. Это необъяснимо, что кто-то взрывает газопровод между Россией и Германией", - добавил Оливер Шнееманн.

Благодаря трубопроводу, по его мнению, можно получить газ по хорошей цене из России. "Но произошел взрыв, который перерезал все трубопроводы. Теперь они пытаются получить газ из Катара или Соединенных Штатов, но это газ ужасного качества. Во-первых, способ его добычи из земли, что, несомненно, вредно для окружающей среды, и это очень дорого. И только один корабль, который пребывает из Соединенных Штатов в Германию, выбрасывает столько же углекислого газа, как миллион автомобилей за один год. Так что это не имеет смысла, - сказал политик.

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По его словам, США говорят, что у Германии есть старший брат на другой стороне Атлантического океана, что они партнеры. "Это не партнерство. Партнерство выглядит иначе, - уверен он. - Партнерство - это то, что развивается на одном равном уровне, а происходящее - это старший брат и младший, то есть Америка и Германия соответственно. Это нехорошо, но это можно видеть везде, в любом виде отношений".