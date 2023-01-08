Представитель партии "Немецкий центр" рассказал, как наладить добрососедские связи

О проблемах в западном обществе все чаще говорят сами же жители США и Европы. Далеко не все в Европейском союзе сегодня разделяют официальную позицию своих правительств.

Уполномоченный по международным делам партии "Немецкий центр" Оливер Шнееман - один из них. Уже несколько лет он занимается тем, что ездит в Беларусь и Россию, работая над тем, чтобы налаживать добрососедские связи, а не рвать их.