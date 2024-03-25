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Представитель Роскосмоса подтвердил, что стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла штатно

Представитель Роскосмоса подтвердил, что стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла штатно

Представитель"Роскосмоса Сергей Крикалев подтвердил, чтостыковка корабля "Союз МС-25", в составе экипажа которого белорусский космонавт Марина Василевская, с Международной космической станцией прошла штатно, передает корреспондент БЕЛТА из Центра управления полетами.

"Стыковка прошла штатно, в автомате. Экипаж контролировал процесс, но автомат очень ровно, по программе пристыковал корабль к станции. Так что все состоялось штатно", - сказал журналистам исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

На борту "Союза МС-25" находится экипаж в составе командира корабля космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, белорусского космонавта Марины Василевской и астронавта НАСА Трейси Дайсон.

Стыковка произведена с узловым модулем "Причал" российского сегмента МКС. Прежде чем экипаж откроет люки и перейдет на МКС, будет выравнено давление воздуха на МКС и корабле "Союз МС-25", экипаж проверит герметичность стыковки, проведет ряд других необходимых действий. Как правило, на это уходит около двух часов.

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