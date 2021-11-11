Представитель управления ООН в Беларуси по делам беженцев: Ситуация на границе катастрофическая, и через день она ухудшится

Ситуация на границе катастрофическая, и через день она ухудшится: так описал происходящее в лагере мигрантов представитель управления ООН в Беларуси по делам беженцев Мулусеу Мамо. Буквально несколько часов назад он приехал на белорусско-польскую границу. С беженцами также встретилась и представитель международной организации по миграции в нашей стране.



По словам Махым Оразмухамедовой, странам необходимо обратить внимание на гуманитарный контекст ситуации и ее разрешение гуманным способом. Кроме гуманитарной помощи, беженцам предоставили информацию об альтернативных возможностях в сложившейся ситуации, в том числе добровольном возвращении на родину. Важно, и это отметила Махым Оразмухамедова, продолжить предоставление гуманитарной помощи с учетом индивидуальностей и прав каждого из мигрантов.



В лагере мигрантов продолжает работать и наша съемочная группа (видео).