Представитель УВКБ ООН в Беларуси назвал ситуацию с мигрантами катастрофической - А. Сыч с последней информацией

Как сообщает Госпогранкомитет, по состоянию на это утро у польских заграждений продолжают находиться более 2 тысяч беженцев, много женщин и маленьких детей, в том числе грудных. За сутки к стихийному лагерю прибыли еще несколько небольших групп, в общей сложности около 200 человек. Против них Польша выставила армию из силовиков, которые не подпускают к себе журналистов, международные и гуманитарные организации для оказания помощи беженцам.