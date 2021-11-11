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Представитель УВКБ ООН в Беларуси назвал ситуацию с мигрантами катастрофической - А. Сыч с последней информацией
Как сообщает Госпогранкомитет, по состоянию на это утро у польских заграждений продолжают находиться более 2 тысяч беженцев, много женщин и маленьких детей, в том числе грудных. За сутки к стихийному лагерю прибыли еще несколько небольших групп, в общей сложности около 200 человек. Против них Польша выставила армию из силовиков, которые не подпускают к себе журналистов, международные и гуманитарные организации для оказания помощи беженцам.
Сложная ситуация у границы сохраняется вот уже четвертый день. Мигранты разбили палаточный городок. На сегодня это уже 530 метров. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси назвал ситуацию с мигрантами катастрофической. Холод, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, которые пытаются найти защиту в странах ЕС, но, как видим, пока безрезультатно. Вблизи лагеря постоянно дежурят бригады скорой помощи. Уже которые сутки в лагере работает и наша съемочная группа. Андрей Сыч собрал всю последнюю информацию (видео).
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