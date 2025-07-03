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Представители американской делегации возложили цветы к монументу Победы в Минске
3 Июля представители американской делегации возложили цветы к монументу-обелиску на площади Победы в Минске.
Среди наших гостей из Соединенных Штатов в том числе есть и потомки тех, кто воевал против фашистской Германии в период Великой Отечественной войны. Они с горечью говорят о том, что в США не многие знают о реальных событиях той войны и героической победе советского народа.
"Все получают образование, но в школе они не изучают Вторую мировую войну. Мой отец воевал с первого дня. Так что если бы вы рассказали моему отцу, упокой господь его душу, о том что происходит сейчас, он бы не поверил, - поделился Марк Шнайдер, член Демократической партии, юрист, помощник губернатора штата Иллинойс (США). - Мы гордимся нашими отцами, мы гордимся нашими дедами".
Виктор Бондаренко, член Демократической партии, епископ (США):
"Я христианский священник, у меня немного другой взгляд. Мы боремся не против плоти, наши враги - не люди. В мире есть определенные силы, духовные силы, которые стремятся уничтожить человечество. Они абсолютно ненавидят мир. И, знаете ли, они пытаются одержать верх. 80 лет назад они потерпели неудачу. И очень интересно, что у нацистских солдат были пряжки ремней с надписью "с нами Бог", но так получилось, что Бог был не с ними, а с народом Советского Союза".
Американская делегация из политиков, бизнесменов и общественных деятелей пробудет в Беларуси еще несколько дней. Некоторые из них впервые посетили нашу страну и были приятно удивлены тому, насколько рознятся существующие в США и в целом на Западе стереотипы о нашей стране с реальной Беларусью. Под номером один у наших гостей - это чистота на улицах и улыбчивые, доброжелательные люди.