Представители американской делегации возложили цветы к монументу Победы в Минске

3 Июля представители американской делегации возложили цветы к монументу-обелиску на площади Победы в Минске.

Среди наших гостей из Соединенных Штатов в том числе есть и потомки тех, кто воевал против фашистской Германии в период Великой Отечественной войны. Они с горечью говорят о том, что в США не многие знают о реальных событиях той войны и героической победе советского народа.

"Все получают образование, но в школе они не изучают Вторую мировую войну. Мой отец воевал с первого дня. Так что если бы вы рассказали моему отцу, упокой господь его душу, о том что происходит сейчас, он бы не поверил, - поделился Марк Шнайдер, член Демократической партии, юрист, помощник губернатора штата Иллинойс (США). - Мы гордимся нашими отцами, мы гордимся нашими дедами".

Виктор Бондаренко, член Демократической партии, епископ (США):

"Я христианский священник, у меня немного другой взгляд. Мы боремся не против плоти, наши враги - не люди. В мире есть определенные силы, духовные силы, которые стремятся уничтожить человечество. Они абсолютно ненавидят мир. И, знаете ли, они пытаются одержать верх. 80 лет назад они потерпели неудачу. И очень интересно, что у нацистских солдат были пряжки ремней с надписью "с нами Бог", но так получилось, что Бог был не с ними, а с народом Советского Союза".