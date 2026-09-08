Представители "Белводоканала" подозреваются в получении взяток

Коррупция в системе водопроводного хозяйства. Департамент финансовых расследований КГК совместно с Генеральной прокуратурой выявил многочисленные факты получения взяток руководителями ряда предприятий системы "Белводоканал" в трех областях: Брестской, Гомельской и Минской. Генеральной прокуратурой возбуждены четыре уголовных дела. Общая сумма незаконных "благодарностей" и "вознаграждений", по материалам дела - более 140 тыс. рублей.

Преступные факты были вскрыты во время антикоррупционных мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств - в частности, проверялось финансирование госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда", которая направлена на создание комфортных условий проживания и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Признательные показания дал один из фигурантов по делу о получении взяток на камеру оперативникам управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области. "Заявляю, что с 2021 по 2022 год я получил взятку в размере 300 долларов за то, что помогал с техникой", - сказал мужчина.

Когда к нему явились с доказательствами, мужчине пришлось вспомнить все случаи, когда он брал незаконные вознаграждения - от своих постоянных партнеров.

"В различные периоды я давал в качестве вознаграждения, благодарности, взятки различным руководителям белорусских водоканалов", - сообщил мужчина следователю.

Организовал преступную схему передачи взяток, по данным Генпрокуратуры, директор одной из частных организаций, чтобы успешно решать вопросы в интересах своей компании. Откаты поставили на поток. Об этом он также рассказал в разговоре с представителем закона.

"Суммы были выплачены за заключение договоров строительно-монтажных работ, договоров на поставку продукции, а также за своевременную оплату выполненных работ", - дополнил фигурант по делу о получении взяток.

По материалам дела, в коррупционных делах были замешаны должностные лица Брестского, Молодечненского и Гомельского коммунальных предприятий, оказывающих населению услуги по водоснабжению и водоотведению. Сотрудничество у них было налажено с определенными коммерсантами, интересы которых они лоббировали не один год. И за это получали свою долю благодарности.

Артем Дунько, начальник управления ДФР КГК по Гомельской области:

"Должностные лица ряда предприятий системы Государственного производственного объединения "Белводоканал" на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения, взятки от двух представителей коммерческих структур города Гомеля и города Минска за поставку насосного оборудования, предоставление объектов строительства, аренду техники, а также за своевременное заключение договоров и оплату по ним".

Откаты составляли в среднем 2 % от стоимости работ и оборудования

Договоренности, как правило, строились на определенном проценте. В среднем - всего 2 % от стоимости выполненных работ и поставленного оборудования, но этого было вполне достаточно: выходило от 700 до 120 тыс. рублей. При этом инициатива передачи взятки поступала как от должностного лица, так и от коммерсанта.

Оперативный сотрудник управления ДФР КГК по Гомельской области:

"Отдельные случаи такого неформального сотрудничества длились на протяжении 7 лет, а суммы незаконно полученных вознаграждений достигали 60 тыс. рублей на каждого взяткополучателя, директора и его заместителя".

Ольга Бахарь, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"По результатам проверки, проведенной совместно с сотрудниками Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 4 уголовных дела о получении взяток должностными лицами водоканалов по частям 1, 2 и 3 ст. 430 Уголовного кодекса. Вина должностных лиц в коррупционных преступлениях подтверждена, среди прочего, материалами доследственной проверки. Для организации предварительного расследования Генеральная прокуратура направила уголовные дела в территориальные подразделения Следственного комитета. Ход их расследования взят на контроль".

Расследование продолжается - фигуранты сотрудничают со следствием и возместили ущерб

Не отказались от дополнительного, хотя в обход закона, заработка, поддались искушению - факты взяточничества все подозреваемые признали, сотрудничают со следствием и полученный преступным путем доход уже целиком возместили. Однако нельзя исключать, что в деле могут всплыть дополнительные эпизоды - расследование еще продолжается.