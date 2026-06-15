Представители общественности и молодежь почтили память жертв геноцида в Борках

Память жертв геноцида почтили 15 июня в деревне Борки Кировского района. 15 июня 1942 года фашисты уничтожили здесь свыше 2 тыс. мирных жителей, в том числе окрестных деревень - стариков, женщин и детей.

В живых тогда остались всего 38 человек. Сегодня к мемориалу сожженных деревень пришли представители общественности, молодежь. К подножию монумента "Скорбящая мать", гранитным плитам с именами погибших легли живые цветы.

"Мы не переживали войну, но моя мама рассказывала о ней. Многие едут почтить память погибших", - поделилась одна из участниц митинга-реквиема в Борках.