Представители 14 стран приняли участие в II Белорусско-Африканском экономическом форуме

Мы надеемся, что в последующие годы товарооборот между Беларусью и странами Южной Африки будет только усиливаться, в первую очередь в агропромышленной сфере. Особенно это касается поставок техники, потому что, как мы знаем, сельскохозяйственная и промышленная техника в Беларуси имеет достаточно высокий уровень.

Аарон Мадива Мудимели, советник посольства ЮАР