Представители 156 национальностей живут в Беларуси

В Беларуси живут представители 156 национальностей. Об этом рассказал заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Сергей Герасименя, сообщает агентство "Минск-Новости".

"В нашей стране живут представители 156 национальностей, - обратил внимание Герасименя. - Палитра народностей многообразна - японцы, перуанцы, нигерийцы, палестинцы, корейцы, азербайджанцы, таджики, татары, башкиры и многие другие".

Он отметил, что 85 % жителей страны - белорусы. Далее следуют русские, украинцы, поляки.

"Представители всех национальностей живут в мире и согласии. Мы вместе работаем, воспитываем детей, отмечаем праздники", - уточнил он.

Символично, что самый молодой государственный праздник - День народного единства - олицетворяет в том числе единство наций и народов. Большая многонациональная семья сохраняет добрые, дружеские отношения, которые лежат в основе мира и созидания.