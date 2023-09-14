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Представители 156 национальностей живут в Беларуси
В Беларуси живут представители 156 национальностей. Об этом рассказал заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Сергей Герасименя, сообщает агентство "Минск-Новости".
"В нашей стране живут представители 156 национальностей, - обратил внимание Герасименя. - Палитра народностей многообразна - японцы, перуанцы, нигерийцы, палестинцы, корейцы, азербайджанцы, таджики, татары, башкиры и многие другие".
Он отметил, что 85 % жителей страны - белорусы. Далее следуют русские, украинцы, поляки.
"Представители всех национальностей живут в мире и согласии. Мы вместе работаем, воспитываем детей, отмечаем праздники", - уточнил он.
Символично, что самый молодой государственный праздник - День народного единства - олицетворяет в том числе единство наций и народов. Большая многонациональная семья сохраняет добрые, дружеские отношения, которые лежат в основе мира и созидания.
Фото: minsknews.by
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