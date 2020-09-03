Представители аварийных служб Минской области провели масштабную акцию "В центре внимания дети"

Правила эвакуации, оказание первой помощи, демонстрация спецтехники. Представители всех аварийных служб Минской области провели масштабную акцию "В центре внимания дети". Школьники и родители участвовали в викторинах и квестах. Прошли сложные уровни по безопасности и получили полезные подарки за призовые места. Акция продлится по всей стране до 10 сентября. В сентябре подобные мероприятия спасатели проведут не только в школах, но и на предприятиях, в крупных торговых центрах.