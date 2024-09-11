Представители банковской сферы посетили с экскурсией Дворец Независимости

Это результат труда нашего народа, гордость за наш народ, за то, что мы делаем. Мы должны понимать, что никто, кроме нас, не построит наше светлое будущее. Пройдя по всем этим залам, впечатлившись, зарядившись энергией, мы понимаем, что придем к нашей цели, которую ставим перед собой, и уверенно идем вперед

Татьяна Паскина, замдиректора Финансово-экономического департамента Банка развития