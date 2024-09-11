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Представители банковской сферы посетили с экскурсией Дворец Независимости
Дворец Независимости открыл свои двери для гостей. На экскурсию приехали те, кто на ты с цифрами.
Более сотни банковских работников - это руководство и представители, благодаря которым, в том числе, формируется экономическая безопасность нашей страны. Ведь все начинается с инвестиций. Если главам банков и приходилось по долгу службы бывать во Дворце, то для остальных работников - это трепетное событие. Гостям рассказали, как создавался символ белорусской государственности. Начали по традиции с Зала торжественных церемоний - он самый большой в стране.
Это результат труда нашего народа, гордость за наш народ, за то, что мы делаем. Мы должны понимать, что никто, кроме нас, не построит наше светлое будущее. Пройдя по всем этим залам, впечатлившись, зарядившись энергией, мы понимаем, что придем к нашей цели, которую ставим перед собой, и уверенно идем вперед
Это было мое огромное желание. И оно сбылось. Впечатления самые высокие. Услышать, что это все белорусское. Мы знаем силу бренда "Сделано в Беларуси". И этот Дворец - это тоже все про белорусское - это супер!
Мы видим, что производство растет, магазины полны разнообразной продукции, банки не останавливаются - кредитуют реальный сектор экономики, население. Благополучие наших людей также прирастает. Это все работа на общее благо нашей страны. Поэтому уверенно справляемся и с этими сложными задачами
Особенно символично, что экскурсия состоялась в преддверии Дня народного единства - совсем молодого праздника. А вот Дворец Независимости давно обрел громкий статус. События, которые навсегда вписаны в историю - переговоры "нормадской четверки", встречи на высшем уровне и новые назначения.
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