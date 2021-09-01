3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Представители Белорусского Общества Красного Креста передали гуманитарную помощь афганским беженцам
Продуктовые наборы, теплая одежда и средства гигиены. Сегодня беженцам из Афганистана, находящимся на линии польско-белорусской границы, вручили гуманитарную помощь от Белорусского Общества Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси. Еще 18 августа польские правоохранители доставили группу мигрантов в район погранзаставы "Русаки" и осуществили попытку насильственно вытеснить их на территорию Беларуси. 32 гражданина Афганистана заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища и отказались пересекать границу. В знак протеста они организовали стихийный лагерь на территории Польши. До сих пор люди проживают в палатках в антисанитарных условиях. Поэтому помощь со стороны Беларуси оказалась кстати.
На каждого из мигрантов, о которых нам стало известно, находящихся на границе, мы подготовили набор, состоящий из продуктов питания, средств гигиены, питьевой воды, одеяла, одежды и дождевика. То есть каждый из мигрантов получит такую помощь.
Госпогранкомитет проявил добрую волю и счел необходимым пропустить в пограничную полосу представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского общества Красного Креста. Это сделано для того, чтобы они смогли оставить на линии границы предметы первой необходимости для беженцев из Афганистана, так как польские власти со своей стороны блокируют доступ к лагерю представителям правозащитных организаций, СМИ и волонтеров.
При необходимости Белорусский Красный Крест готов и впредь оказывать афганским беженцам необходимую помощь.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в 21 веке
Эксперт: США пытается навязать странам, стремящимся к автономии, свою волю
В ЦИК заработал информационно-справочный центр: как связаться?
Бояшов: Евразийская хартия не даст возникнуть диктату воли одного государства или узкой группы стран
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов