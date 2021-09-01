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Представители Белорусского Общества Красного Креста передали гуманитарную помощь афганским беженцам

Продуктовые наборы, теплая одежда и средства гигиены. Сегодня беженцам из Афганистана, находящимся на линии польско-белорусской границы, вручили гуманитарную помощь от Белорусского Общества Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси. Еще 18 августа польские правоохранители доставили группу мигрантов в район погранзаставы "Русаки" и осуществили попытку насильственно вытеснить их на территорию Беларуси. 32 гражданина Афганистана заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища и отказались пересекать границу. В знак протеста они организовали стихийный лагерь на территории Польши. До сих пор люди проживают в палатках в антисанитарных условиях. Поэтому помощь со стороны Беларуси оказалась кстати.

На каждого из мигрантов, о которых нам стало известно, находящихся на границе, мы подготовили набор, состоящий из продуктов питания, средств гигиены, питьевой воды, одеяла, одежды и дождевика. То есть каждый из мигрантов получит такую помощь.
Наталия Толкачева, председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста
Госпогранкомитет проявил добрую волю и счел необходимым пропустить в пограничную полосу представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского общества Красного Креста. Это сделано для того, чтобы они смогли оставить на линии границы предметы первой необходимости для беженцев из Афганистана, так как польские власти со своей стороны блокируют доступ к лагерю представителям правозащитных организаций, СМИ и волонтеров.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

При необходимости Белорусский Красный Крест готов и впредь оказывать афганским беженцам необходимую помощь.

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