Представители Белорусского Общества Красного Креста передали гуманитарную помощь афганским беженцам

Госпогранкомитет проявил добрую волю и счел необходимым пропустить в пограничную полосу представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского общества Красного Креста. Это сделано для того, чтобы они смогли оставить на линии границы предметы первой необходимости для беженцев из Афганистана, так как польские власти со своей стороны блокируют доступ к лагерю представителям правозащитных организаций, СМИ и волонтеров.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси